ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым. Инициатива пригласить 32-летнего футболиста в состав армейцев в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила персонально от главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

Ранее Джанаев находился на тренировочном сборе ФК "Сочи", с которым у него был согласован личный контракт (на сумму, по данным "СЭ", около 200 тысяч евро в год). В последние дни вратарь покинул расположение клуба-новичка РПЛ для того, чтобы вести переговоры с ЦСКА в Москве. Не исключено, что теперь Джанаев снова вернется к варианту с "Сочи".

Джанаев является воспитанником ЦСКА, он выступал за "Спартак", "Аланию", "Терек", "Рубин", "Ростов", входил в число кандидатов для участия в ЧМ-2018. Последние полсезона он играл за польский клуб "Медзь", который по итогам чемпионата вылетел из местной высшей лиги. (Вячеслав Короткин)