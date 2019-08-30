ЦСКА окончательно расстался со своим 23-летним воспитанником
ЦСКА и «Авангард» договорились о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Макарова, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Отмечается, что воспитанник академии ЦСКА уже выступал за «Авангард» на правах аренды весной 2019 года, но принял участие лишь в четырех встречах, пропустив концовку сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.
Футболист также выступал за «Балтику» (2 гола и 2 голевых передачи в 12 матчах) и за «Тосно» (4 гола и 2 голевых передачи в 25 встречах).
#ЦСКА и курский Авангард договорились о трансфере воспитанника армейского клуба Александра Макарова. При этом восстановление после тяжёлой травмы Саша завершит у нас. Здоровья и успехов в карьере, Макар! ? https://t.co/B2tHdPImnx pic.twitter.com/fN4qCXYGzW— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 30, 2019