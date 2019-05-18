ЦСКА обыграл "Ахмат" и обошел "Спартак"

ЦСКА победил "Ахмат" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил нападающий Федор Чалов.

ЦСКА набрал 48 очков и вернулся на 4-е место в турнирной таблице. "Ахмат" с 39 баллами располагается на 8-й строчке - подопечные Рашида Рахимова лишились шансов на еврокубки.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

ЦСКА (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 1:0 (0:0)

Гол: Чалов, 64 - с пенальти.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Магнуссон, Сигурдссон (Бистрович, 78), Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Чалов.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев (Балай, 81), Мохаммади, Бериша (Роши, 73), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг.

Предупреждения: Васин, 6. Дивеев, 11. Плиев, 39. Швец, 48. Магнуссон, 49. Сигурдссон, 66. Нижич, 74. Уциев, 90+1.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Болховитин (Ленинградская область).

18 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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