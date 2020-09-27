ЦСКА — «Локомотив»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:30
В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне в первом круге армейцы были сильнее соперника 1:0, а «Локо» во второй встрече победил 2:1.
Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи