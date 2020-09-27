В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне в первом круге армейцы были сильнее соперника 1:0, а «Локо» во второй встрече победил 2:1.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»