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ЦСКА — «Локомотив»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:30
ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне в первом круге армейцы были сильнее соперника 1:0, а «Локо» во второй встрече победил 2:1.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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