ЦСКА летом предлагали подписать Ибрагима Цаллагова
Услуги защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова летом были предложены московскому футбольному клубу ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
Однако армейцы не заинтересовались подписанием 31-летнего футболиста.
Действующий контракт Цаллагова с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
В текущем розыгрыше чемпионата России футболист провел пять матчей и забил в них один гол.
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|1
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|
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|3
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|
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|0
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|
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|1
|
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Сочи – Химки
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|27.08
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|
Н. Новгород – Динамо
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|27.08
|17:30
|
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|
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|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
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