ЦСКА летом предлагали подписать Ибрагима Цаллагова

Услуги защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова летом были предложены московскому футбольному клубу ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Однако армейцы не заинтересовались подписанием 31-летнего футболиста.

Действующий контракт Цаллагова с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года, его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата России футболист провел пять матчей и забил в них один гол.