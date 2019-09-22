Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол на 32-й минуте матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Влашич переиграл голкипера «быков» Матвея Сафонова. Вратарь «Краснодара» преждевременно завалился в правую сторону, а Никола пробил по центру и точно под перекладину.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

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