ЦСКА и «Локомотив» одержали крупные победы в молодежном первенстве России
В матче 2-го тура группы B молодежного чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Химки» (3:0).
Красно-синие одержали вторую победу подряд, на их счету 6 очков. «Химки» занимают последнюю строчку.
В параллельном матче молодежная команда «Локомотива» крупно выиграла у «Урала» (4:0).
Молодежные команды
2-й тур
«Химки — мол.» (Химки) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:3 (0:1)
Голы: Дауров, 41 (0:1). Аванесян, 47 — с пенальти (0:2). Лобанов, 86 (0:3).
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
16 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)
Голы: Грицак, 15 (1:0). Бабкин, 18 (2:0). Турищев, 72 (3:0). Касимов, 89 (4:0).
Предупреждение: Кротов, 25.
Удаление: Кротов (Урал — мол.), 54.
Судья: Устенко (Уссурийск).
16 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».