РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» одержали крупные победы в молодежном первенстве России

15:11
Теги:

В матче 2-го тура группы B молодежного чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Химки» (3:0).

Красно-синие одержали вторую победу подряд, на их счету 6 очков. «Химки» занимают последнюю строчку.

В параллельном матче молодежная команда «Локомотива» крупно выиграла у «Урала» (4:0).

Молодежные команды

2-й тур

«Химки — мол.» (Химки) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Дауров, 41 (0:1). Аванесян, 47 — с пенальти (0:2). Лобанов, 86 (0:3).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

16 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки».

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)

Голы: Грицак, 15 (1:0). Бабкин, 18 (2:0). Турищев, 72 (3:0). Касимов, 89 (4:0).

Предупреждение: Кротов, 25.

Удаление: Кротов (Урал — мол.), 54.

Судья: Устенко (Уссурийск).

16 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир