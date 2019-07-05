ЦСКА договорился с "Тамбовом" о продлении аренды Хосонова

ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении арендного соглашения по полузащитнику Хетагу Хосонову, информирует пресс-служба армейцев.
21-летний игрок будет выступать за "Тамбов" до окончания сезона-2019/20. Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа трансфера.
Хосонов пополнил состав "Тамбова" на правах аренды в зимнее трансферное окно и за это время ринял участие в 7 матчах. Несколько туров ФНЛ игрок пропустил в связи с травмой.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khetag-khosonov-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-tambove/
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