ЦСКА — «Динамо» Мх: Кармо открыл счет и забил первый гол за армейцев

Форвард ЦСКА Энрике Кармо открыл счет в матче 22-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Бразилец отправил мяч в ворота соперника на 15-й минуте встречи ударом головой после подачи со штрафного.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для 19-летнего Кармо первым за ЦСКА. Форвард перешел в московскую команду из «Сан-Паулу» в сентябре 2025 года, игра с «Динамо» стала для него 19-й в составе красно-синих.