Шварц: «Не забиваем себе голову борьбой за чемпионство»

Шварц после поражения от ЦСКА заявил, что не думает о чемпионстве

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1) подвел итоги встречи, отметив, что не думает о борьбе за чемпионство.

— Можно говорить, что чемпионская гонка закончена после сегодняшнего поражения?

— Я могу сказать, что мы не забиваем себе голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры. Стоит отметить, что на данный момент наша команда занимает высокое положение в таблице. Сейчас мы думаем о предстоящей игре, которая будет в субботу.

— Казалось, что сегодня вам не хватило легкости. Так ли это?

— Здесь нам не хватило каких-то небольших нюансов. Где-то был неточный пас. Из всех не точностей не сложился пазл. Команда создала много моментов, но удача была не на нашей стороне.