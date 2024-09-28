ЦСКА — «Ахмат»: Келлвен удвоил преимущество армейцев

ЦСКА забил второй гол в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 2:0.

На 42-й минуте забил Келлвен. Ранее бразильский защитник отметился голевой передачей на Аббосбека Файзуллаева, который открыл счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».