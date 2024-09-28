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Сегодня, 14:45

ЦСКА — «Ахмат»: Келлвен удвоил преимущество армейцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА забил второй гол в матче против «Ахмата» в 10-м туре РПЛ — 2:0.

На 42-й минуте забил Келлвен. Ранее бразильский защитник отметился голевой передачей на Аббосбека Файзуллаева, который открыл счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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