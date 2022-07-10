Цорн заявил, что в «Локомотиве» не рассматривают возможность продажи или аренды Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о возможном уходе Дмитрия Баринова из команды.

«Баринов — наш ключевой игрок, лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде», — приводит слова Цорна Sport24.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.