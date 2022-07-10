«Сочи» подписал контракт с 20-летним полузащитником. Он имеет российское и канадское гражданство

20-летний полузащитник Амир Батырев стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Амир выступал за «Тверь» под руководством тренерского штаба Вадима Гаранина. В 10 матчах ФНЛ-2 футболист отметился двумя забитыми мячами.

Амир имеет двойное гражданство Канады и России. В Северной Америке Батырев начинал в академии «Торонто», после чего играл за молодежные команды в системе «Ванкувер Уайткэпс».

В «Сочи» игрок будет выступать под 28-м номером.