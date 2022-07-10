«Сочи» подписал контракт с 20-летним полузащитником. Он имеет российское и канадское гражданство
«Сочи» подписал контракт с 20-летним полузащитником
20-летний полузащитник Амир Батырев стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Амир выступал за «Тверь» под руководством тренерского штаба Вадима Гаранина. В 10 матчах ФНЛ-2 футболист отметился двумя забитыми мячами.
Амир имеет двойное гражданство Канады и России. В Северной Америке Батырев начинал в академии «Торонто», после чего играл за молодежные команды в системе «Ванкувер Уайткэпс».
В «Сочи» игрок будет выступать под 28-м номером.
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10
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12
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
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|0
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|0
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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