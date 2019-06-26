Цорн заявил, что "Спартак" ставит цель дойти до 1/4 финала Лиги Европы

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в сезоне-2019/20.

– Сформулируйте цели на сезон.

– Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда. В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.

– Амбициозно.

– Конечно. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель. (Смеется.)

– Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?

– Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала. Постараемся прийти к тому, чтобы "Спартак" генерировал доходы и уменьшал расходы. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.