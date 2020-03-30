Цорн считает, что Тедеско создал хорошую атмосферу в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.
— Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба, — цитирует Цорна Transfermarkt. — Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба — в том числе из Академии — и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим. На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом — отличное.
34-летний Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
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