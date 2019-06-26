Цорн считает, что "Локомотив" не отпустит Гильерме

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос об интересе к вратарю "Локомотива" Гильерме.
- Как охарактеризуете ваш интерес к Гильерме?
– Это сильный вратарь, мы с ним давно знакомы. Но Гильерме – футболист "Локомотива". Не думаю, его куда-либо сейчас отпустят.
– Правильно понимаю, что вы внимательно смотрите как развиваются переговоры "Локо" с натурализованным бразильцем?
– Да, наблюдаем за этим процессом. У голкипера зимой заканчивается контракт, следим за рынком и ждем. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/
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