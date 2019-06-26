Цорн считает, что "Локомотив" не отпустит Гильерме

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос об интересе к вратарю "Локомотива" Гильерме.

- Как охарактеризуете ваш интерес к Гильерме?

– Это сильный вратарь, мы с ним давно знакомы. Но Гильерме – футболист "Локомотива". Не думаю, его куда-либо сейчас отпустят.

– Правильно понимаю, что вы внимательно смотрите как развиваются переговоры "Локо" с натурализованным бразильцем?

– Да, наблюдаем за этим процессом. У голкипера зимой заканчивается контракт, следим за рынком и ждем. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.