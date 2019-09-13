Цорн рассказал, как поддерживает Кутепова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался в адрес защитника Ильи Кутепова. Он отметил, что регулярно общается с игроком.

— Кутепов не играет в составе. В чем его проблема?



— Он адекватно все воспринимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, когда он не играет — Илья провел очень хороший чемпионат мира. Мы регулярно с ним общаемся. Он важный игрок для команды, но это футбол — ситуация может быстро измениться, и он это понимаем.



— Нет риска его ухода?



— Это фактор коммуникации. Чтобы он не сказал, что уходит, надо общаться.(Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь