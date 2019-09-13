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Цорн рассказал, как поддерживает Кутепова

21:20
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался в адрес защитника Ильи Кутепова. Он отметил, что регулярно общается с игроком.

— Кутепов не играет в составе. В чем его проблема?

— Он адекватно все воспринимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, когда он не играет — Илья провел очень хороший чемпионат мира. Мы регулярно с ним общаемся. Он важный игрок для команды, но это футбол — ситуация может быстро измениться, и он это понимаем.

— Нет риска его ухода?

— Это фактор коммуникации. Чтобы он не сказал, что уходит, надо общаться.(Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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