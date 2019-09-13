Цорн рассказал, как поддерживает Кутепова
21:20
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался в адрес защитника Ильи Кутепова. Он отметил, что регулярно общается с игроком.
— Кутепов не играет в составе. В чем его проблема?
— Он адекватно все воспринимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, когда он не играет — Илья провел очень хороший чемпионат мира. Мы регулярно с ним общаемся. Он важный игрок для команды, но это футбол — ситуация может быстро измениться, и он это понимаем.
— Нет риска его ухода?
— Это фактор коммуникации. Чтобы он не сказал, что уходит, надо общаться.(Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь
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