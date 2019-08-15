Цорн опроверг слухи о связи Баду, Романьоли и Акмурзина с его агентством

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн опроверг информацию о переходе в столичный клуб ряда игроков, связанных с его агентством. Этим летом в «Спартак» перешли вратари Андреа Романьоли и Тимур Акмурзин, а также хавбек Малколм Баду, которых связывают с агентством Цорна.

— Это неправильно. Я правда работал с Баду и Акмурзиным, которых я знаю давно и сам предложил, — сказал Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава». — Они же у меня в агентстве были не потому, что хорошие ребята, а потому что я в них верил. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду. А к Романьоли я отношения не имею.

— Это немного расходится с заявлением, когда вы только пришли в клуб, о том, что «Спартак» будет делать упор на своих молодых и топовых иностранцев. А приходят молодые иностранцы.

— Нам не хватало вратарей, поэтому мы взяли Акмурзина, который прошел просмотр и сейчас играет в «Спартаке-2». По Баду у нас есть договоренность с Кононовым, что мы попробуем брать молодых перспективных и дешевых иностранцев и доводить их через «Спартак-2», чтобы в будущем заработать. Будем смотреть, получится или нет.