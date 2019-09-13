Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал об истории с твитом журналиста Андрея Малосолова, который назвал экс-форварда красно-белых Луиза Адриану обезьяной — «Спартак» подал заявление в прокуратуру.

— Мы написали письмо в прокуратуру по инциденту, который был в Австрии (речь о предсезонном турнире и матче «Спартак» — ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Мы обязаны защищать наших футболистов. Твит был в интернете. Мы можем только так поддержать нашего футболиста, написав в прокуратуру. Остальное уже решает суд. Это не наша ответственность.

— Ваши требования по наказанию?

— Мы не требуем ничего, просто хотим, чтобы с этим разобрались. Наказание не мы назначаем, это вопрос законодательства.

— Такой шаг — не принципиальное наказание конкретного человека?

— Нет, это не против этого человека. Против каждого, который такие вещи пишет про нашего футболиста, это неправильно.

— На ваш взгляд, такой твит, в котором Адриану назван обезьяной — это расизм?

— Я считаю, что да. (Сергей Егоров)

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