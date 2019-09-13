Цорн — об обращении «Спартака» в прокуратору по оскорблению Луиза Адриану
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал об истории с твитом журналиста Андрея Малосолова, который назвал экс-форварда красно-белых Луиза Адриану обезьяной — «Спартак» подал заявление в прокуратуру.
— Мы написали письмо в прокуратуру по инциденту, который был в Австрии (речь о предсезонном турнире и матче «Спартак» — ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Мы обязаны защищать наших футболистов. Твит был в интернете. Мы можем только так поддержать нашего футболиста, написав в прокуратуру. Остальное уже решает суд. Это не наша ответственность.
— Ваши требования по наказанию?
— Мы не требуем ничего, просто хотим, чтобы с этим разобрались. Наказание не мы назначаем, это вопрос законодательства.
— Такой шаг — не принципиальное наказание конкретного человека?
— Нет, это не против этого человека. Против каждого, который такие вещи пишет про нашего футболиста, это неправильно.
— На ваш взгляд, такой твит, в котором Адриану назван обезьяной — это расизм?
— Я считаю, что да. (Сергей Егоров)