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Циннбауэр — о работе в «Локомотиве»: «Это очень интересное предложение для меня»

Йозеф Циннбауэр рассказал о том, почему решил возглавить «Локомотив»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, почему решил возглавить московский клуб.

«Как я согласился на переход в «Локомотив»? Понимаю, ваш интерес к политическому аспекту. Но давайте говорить о футболе. Это очень интересное предложение для меня. До этого я провел 7 месяцев без работы, рассмотрел предложение «Локомотива» и понял, что это отличный клуб с традициями и всеми условиями.

Надеюсь, Компер продолжит работу в нашем тренерском штабе. Но я пришел сюда как главный тренер. У меня большой опыт, здесь вопрос нет», — сказал Циннбауэр.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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