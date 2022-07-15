Циннбауэр — о работе в «Локомотиве»: «Это очень интересное предложение для меня»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, почему решил возглавить московский клуб.
«Как я согласился на переход в «Локомотив»? Понимаю, ваш интерес к политическому аспекту. Но давайте говорить о футболе. Это очень интересное предложение для меня. До этого я провел 7 месяцев без работы, рассмотрел предложение «Локомотива» и понял, что это отличный клуб с традициями и всеми условиями.
Надеюсь, Компер продолжит работу в нашем тренерском штабе. Но я пришел сюда как главный тренер. У меня большой опыт, здесь вопрос нет», — сказал Циннбауэр.
30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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