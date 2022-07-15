Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, почему решил возглавить московский клуб.

«Как я согласился на переход в «Локомотив»? Понимаю, ваш интерес к политическому аспекту. Но давайте говорить о футболе. Это очень интересное предложение для меня. До этого я провел 7 месяцев без работы, рассмотрел предложение «Локомотива» и понял, что это отличный клуб с традициями и всеми условиями.

Надеюсь, Компер продолжит работу в нашем тренерском штабе. Но я пришел сюда как главный тренер. У меня большой опыт, здесь вопрос нет», — сказал Циннбауэр.