Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко рассказал о том, как махачкалинская команда в полном составе полетела на финал Лиги чемпионов 2011 года «Барселона» — «МЮ» и упомянул о скандале, связанном с увольнением главного тренера «Локомотива» Юрия Красножана якобы за сдачу игры «Анжи».

— Это мы втроем решили — Сулейман, Гаджи и я. С нами еще должна была лететь Ольга Смородская, но там как раз возникла ситуация с увольнением Красножана из «Локо» после матча с нами «за допущенные упущения в работе».

— Фактически вас обвинили в покупке соперников во главе с тренером.

— Это была чушь, придуманная ею, на злости принятая и растиражированная. А в ту поездку в Лондон мы пригласили еще и Балажа Джуджака с его девушкой. Там и провели переговоры. То есть использовали финал Лиги чемпионов не только для сплочения команды, но и чтобы показать всем уровень, к которому надо стремиться. Кто-то говорил: «Дураки, деньги тратят». А мы: «Вот наша цель, и мы хотим, чтобы они на уровне подсознания это понимали». Вы еще, во-первых, сумейте 30 билетов на финал Лиги чемпионов найти за неделю или даже две до матча. Во-вторых, поставьте визы. Тут Герман Чистяков молодец.

Полностью первая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова