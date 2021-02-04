В исполкоме РФС назвали катастрофой возможное снятие «Тамбова»

Член исполкома РФС, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» высказался о своих задачах в исполкоме и перспективах «Тамбова».

— Задачи в исполкоме? Служение российскому футболу, — заявил «СЭ» Сайманов. — Это постоянный действующий орган руководства, там много проблем.

— Почему именно вы участвовали в заседании по кризисной ситуации в «Тамбове» (также в ней участвовали Сергей Прядкин, Александр Алаев, Александр Дюков, Павел Худяков и Ольга Коновалова).

— Сегодня было не так много представителей клубов из состава исполкома, поэтому я и был. Ситуация «Тамбова» — проблема РФС и РПЛ. Мы не можем себе позволить остаться безучастными. Если клуб снимется посреди сезона — это катастрофа.

— Вы готовы отдать «Тамбову» двух футболистов в аренду?

— Да. В принципе все готовы. Но это вопрос обсуждаемый. Может быть я готов им дать защитников, а они у них уже есть. Возможно, тот или иной футболист не устроит тренера. Это дискуссионный момент.

— То есть у вас в голове пока нет двух конкретных фамилий?

— Пока нет.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы, на данный момент в команде осталось менее 9 футболистов.

(Севастиан Терлецкий)