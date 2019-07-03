Что стало с полем стадиона "Спартака" после "Машины времени". Фото

"Спартак" продемонстрировал газон на "Открытие Арене" через сутки после концерта, посвященного 50-летию группы "Машина времени".

В середине июня появилась информация, что поле арены серьезно пострадало после концерта группы "Ленинград".

Напомним, что "Спартак" в 1-м туре премьер-лиги сыграет против "Сочи". Встреча пройдет на "Открытие Арене" 14 июля.

Что случилось с полем стадиона "Спартака". Подробности