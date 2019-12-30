Что сказал Глушаков команде перед уходом из «Спартака». Уникальное видео

Telegram-канал «Мутко против» выложил речь полузащитника Дениса Глушакова после сезона-2018/19. Видео было снято на закрытом мероприятии «Спартака», состоявшемся в мае. После этого он покинул клуб и перешел в «Ахмат».

— Хотел сказать, конечно, за «Спартак», за будущее «Спартака», — отметил Глушаков. — Хотел, чтобы выпили и подняли бокал, потому что «Спартак» — это народная команда. Самые счастливые минуты, мгновения, наверное, мои были в «Спартаке». Ну и есть в «Спартаке», я не знаю, как моя судьба сложится. У всех судьба разная, и как бы наша судьба разойдется.

Спасибо вам большое за то, что вы меня в этом сезоне поддерживали и были всегда со мной. Я никогда не забуду этой поддержки, где кто хотело — надевал футболки, кто не хотел — мог мне сказать в лицо, как я всегда говорил в лицо вам всем. Это касаясь, Джик, ты знаешь, наших с тобой отношений. Были конфликты какие-то не из-за того, что у нас с тобой были конфликты, а из-за того, что были потаенные игры какие-то и были наши с тобой ошибки, когда мы не могли разобраться.

Тот же Самед, который сказал в интервью, я и ему тоже говорил в лицо. Олег Георгиевич пришел меня поддерживал. И в первый же день я ему сказал все как есть — на ладони выложил и сказал, что всегда буду говорить правду и как есть. Моя точка зрения или мое мнение какое-то было в команде где-то. И каждый имеет право, я считаю, из футболистов свою точку зрения говорить. Потому что вы все личности, вы игроки, вы футболисты, вы будущее «Спартака».

И мы делаем историю. Мы выигрываем титулы, нас тренирует тренерский штаб, персонал нас поддерживает, мы всегда все вместе находимся. Только так «Спартак» может чего-то добиться. И если будут какие-то разногласия в команде и какие-то группировки или еще что-то — никогда в жизни команде не выиграет. Ребят, надо сплотиться всем вместе на следующий год, чтобы «Спартак» всегда выигрывал.

«Спартак» — это народная команда. Это самые лучшие фанаты. То, что про меня кричали, вы все сами знаете и понимаете тоже прекрасно. Это не фанаты. Это личности какие-то. Кто-то был в этом во всем заинтересован. Фанаты до конца не знают многие, да? Всегда оставайтесь сами собой. Я так и сказал — вы личности. Вы зарабатываете свое имя, вы зарабатываете свои деньги, в ваших руках делиться или не делиться с кем-то, как я попал в эту ситуацию на данный момент.

Вы все всё знаете прекрасно, не буду скрывать. Как Федорович говорил — все буду говорить от чистого сердца. И это все от вас зависит, как вы себя поставите. Но никогда не перед кем не прогибайтесь. До конца биться за свою фамилию, только так можно добиться чего-то в этой жизни. И, как Олег Георгиевич говорил перед каждым матчем: никогда не сдаваться. Идти вперед к своей цели. Я вам желаю, чтобы вы всегда то, что вам тренер говорит, — он говорит правильные вещи. Не сдаваться и идти вперед. Идти вперед за идеей тренера. Если он хочет этого и вы хотите этого. И всем сплотиться. И будет результат. Если не будет единства — не будет ничего.

Что сказал Глушаков команде перед уходом из «Спартака». Уникальное видео — 1 pic.twitter.com/zlZ8PJqyXP — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 30, 2019

Что сказал Глушаков команде перед уходом из «Спартака». Уникальное видео — 2 pic.twitter.com/K1ZN0AoV1a — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 30, 2019

Что сказал Глушаков команде перед уходом из «Спартака». Уникальное видео — 3 pic.twitter.com/yVMtj6yUcw — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 30, 2019