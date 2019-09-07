Чорлука получил травму в товарищеском матче

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука покинул поле из-за травмы во время товарищеского матча с юрмальским «Спартаком». 33-летний хорват получил повреждение и был заменен на Даниила Куликова. Капитан «Локо» держался за заднюю поверхность бедра.

В нынешнем сезоне Чорлука провел 8 матчей в премьер-лиге и получил две желтые карточки. (Ярослав Сусов)

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