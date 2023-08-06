Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Вернулся к работе, все хорошо»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил «СЭ» на вопрос о своем здоровье.

«Чувствую себя нормально, все хорошо. Вернулся к работе. Но я никуда и не уходил», — сказал Филатов «СЭ».

9 апреля сообщалось, что 72-летний Филатов перенес инсульт. Он является членом совета директоров «Локомотива» с 2019 года.