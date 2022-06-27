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Терюшков заявил, что «Химки» ждут технических требований для работы Fan ID

Алексей Еремин
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб ждет технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.

«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Также нам еще не представили технические требования, чтобы мы провели аудит. Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждем технических требований, которые необходимы для работы системы», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Карта болельщика станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Официальной информации о том, где будет использоваться карта болельщика, на данный момент нет. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявил, что система идентификации Fan ID будет действовать на матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4738789-teryushkov-himki-zhdut-tehnicheskie-trebovaniya-neobhodimye-dlya-raboty-sistemy-fan-id.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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