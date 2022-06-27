Терюшков заявил, что «Химки» ждут технических требований для работы Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб ждет технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.

«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Также нам еще не представили технические требования, чтобы мы провели аудит. Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждем технических требований, которые необходимы для работы системы», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Карта болельщика станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Официальной информации о том, где будет использоваться карта болельщика, на данный момент нет. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявил, что система идентификации Fan ID будет действовать на матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23.