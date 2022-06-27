Масалитин оценил работу Хачатурянца на посту главы РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Давать компетенцию его работе должны работающие с ним люди, которые знают все изнутри и которые могут сказать о том, что стало хуже, а что лучше. Понятно, что он проделал работу, привлек спонсоров, попытался сделать лигу лучше. Со стороны — хуже он точно ничего не сделал.

Но РПЛ — это не только деньги. Нужно было продвигать лигу на международный уровень, привлекать больше денег, активнее раскручивать. Мы же видим на примере европейских чемпионатов, когда они раскручены, к ним приковано внимание болельщиков, к ним приходят хорошие спонсоры и соответственно они зарабатывают больше денег», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

27 июня на общем собрании клубов РПЛ президент лиги Ашот Хачатурянц объявил об уходе со своего поста. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ избран генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев.