Черышев: «По составу «Динамо» уступает «Зениту», «Спартаку» и «Краснодару»

Экс-тренер «Пари НН» и «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о шансах «Динамо» выиграть РПЛ в сезоне-2024/25.

«Где в прошлом сезоне был «Спартак»? Я напомню — на пятом месте. А «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. Поэтому тут ещё далеко не всё понятно. «Динамо» — это бренд, класс и команда, которая всегда ставила перед собой высокие задачи. Поэтому я бы не вычеркивал «Динамо» из претендентов на чемпионство в этом сезоне. Плюс добавил бы к ним ЦСКА и «Локомотив». Может быть, «Динамо» уступает по составу «Зениту», «Спартаку» и «Краснодару». Но зато у бело-голубых в команде присутствуют молодые ребята, воспитанники московского клуба», — цитирует Черышева Legalbet.ru.

После 18 матчей «Динамо» находится на четвертом месте с 35 очками.