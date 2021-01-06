Червиченко рассказал подробности трансфера Головина в «Монако»
Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал подробности перехода Александра Головина в «Монако».
— Говорят, вы поучаствовали в том, чтоб Головин оказался именно в «Монако».
— Несильно.
— Но поучаствовали?
— Просто рядом сидел, пока ребята переговоры вели. Человек, который занимается всеми моими европейскими делами, сильно помогает Головину.
— Вот как?
— Головин приехал из Сибири в Москву и даже осознать не успел, где он. А тут вдруг Монако! Ну как разобраться? Столько смешных моментов...
— Например?
— Саня звонит этому человеку: «Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се...» Игорь перезванивает в клуб: «Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!»
— Что в «Монако»?
— Те поражены: «Мы же ему чек дали!» Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: «Сань, тебе бумажку какую-то давали?» «Да вроде была какая-то. Я ее выкинул. Сейчас буду искать...»
— Невероятно.
— Да-да! Даже не понял, что цена этой бумажки — 20 или 30 тысяч евро. Какая-то фитюлька. Да и хрен с ней! В ведро!
— Смешно.
— Смешного там много. Головин в Москве-то до конца не разобрался — а тут засовывают вообще на другой конец света. Все другое!
— Жизнь таких ребят обычно пропитана желанием поскорее вернуться назад. Как было с Жирковым в «Челси». У Головина та же история?
— Мне кажется, ему в Монако не очень комфортно. Может, сейчас и пообвык, но первое время было видно — Головину не слишком хорошо. Слава богу, приехал с девушкой, и она взяла на себя житейские моменты.
(Юрий Голышак)
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