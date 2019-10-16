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«Чертаново» советует Тедеско обратить внимание на Глушенкова

09:58
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«Чертаново» в своем Twitter обратился к новому тренеру «Спартака» Доменико Тедеско. Клуб советует обратить внимание на полузащитника команды Максима Глушенкова, который ранее перешел из «Чертаново» в «Спартак».

— Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится, — говорится в сообщении.

20-летний Максим Глушенков в текущем сезоне провел один матч за «Спартак». В матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы Эстония — Россия (0:5) он отметился голом.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/FCChertanovo/status/1184152580823404545

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