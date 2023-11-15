Чернов считает, что футбол в РПЛ стал более атакующим
Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об атакующем футболе в РПЛ.
«Самый опасный нападающий РПЛ? Не знаю, тяжело сказать. Сейчас футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно, чаще убегают за спину. Это здорово. Не хочу выделять никого конкретного, лучше не переходить на личности», — цитирует Чернова «РБ Спорт».
«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В 15-м туре команда Валерия Карпина на выезде уступила «Спартаку» (1:2).
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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