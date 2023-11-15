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Сегодня, 21:26

Вингер «Спартака» Бонгонда забил за сборную ДР Конго в отборочном турнире ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда отметился голом в матче за сборную ДР Конго.

27-летний вингер отличился в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 против Мавритании (2:0). Он вышел на замену на 55-й минуте и установил окончательный счет на 81-й.

Конголезец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Кадиса». Он провел за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
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