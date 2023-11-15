Вингер «Спартака» Бонгонда забил за сборную ДР Конго в отборочном турнире ЧМ-2026

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда отметился голом в матче за сборную ДР Конго.

27-летний вингер отличился в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 против Мавритании (2:0). Он вышел на замену на 55-й минуте и установил окончательный счет на 81-й.

Конголезец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Кадиса». Он провел за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.