Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ по итогам декабря.

В декабре «Химки» обыграли «Арсенал» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! ?



Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ?



? После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020

После 19 туров чемпионата России-2020/21 команда Черевченко занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.