Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ по итогам декабря.
В декабре «Химки» обыграли «Арсенал» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2).
Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ?
? После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x
После 19 туров чемпионата России-2020/21 команда Черевченко занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю