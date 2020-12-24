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Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ по итогам декабря.

В декабре «Химки» обыграли «Арсенал» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

После 19 туров чемпионата России-2020/21 команда Черевченко занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.

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