Черевченко рассказал, что его напрягает в игре "Арсенала". Команду ждет серьезный разговор

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 3-го тура РПЛ от "Ростова" (2:3) выразил недовольство оборонительными действиями своей команды. При этом он отверг предположение о том, что собирался поберечь кого-то из футболистов перед выездом на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" (первая встреча – 0:1).

– Нет. Мы отталкивались от медицинских показателей, – сказал Черевченко на пресс-конференции в ответ на вопрос, связана ли ротация с желанием поберечь кого-то перед выездом в Баку. – Все было по делу. Поберегли только Кирилла (Комбарова). Плюс у нас проблемы в атаке появляются, только один нападающий (Луценко). К сожалению, два человека выбыли – Эванс (Кангва) и Алекс (Тудорие). Но это наши проблемы. Это чисто проблемы команды. Завтра на базе встретимся и будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.

– Два домашних матча с "Нефтчи" и "Ростовом" оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию до игры с "Нефтчи" в Баку?

– До четверга есть время, будем работать. А как сработаем, это покажет игра. Понимание есть, думаю, у каждого – и игрока, и тренера. Повторюсь, что это наши личные проблемы. Сегодня могли и в игру вернуться, забили при 0:2 – но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня пропускали очень легкие голы. (Артем Агапов)