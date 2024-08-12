Бериша подписал новый контракт с «Ахматом»

«Ахмат» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бернардом Беришей.

Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2026/27. Предыдущий договор игрока был рассчитан до завершения текущего чемпионата.

«Желаем Бернарду еще много игр, голов и побед!» — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

32-летний Бериша выступает за грозненский клуб с 2017 года. Он провел за «Ахмат» 186 матчей в официальных турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 22 голевые передачи.