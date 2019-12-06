Черевченко не считает игру с «Локо» лучшей для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0) выразил мнение, что эта игра — не абсолютно лучшая в исполнении его команды в этой части сезона. По словам специалиста, туляки неплохо смотрелись на своем поле против «Зенита» (0:1) и «Краснодара» (1:2), а также в гостевых встречах со «Спартаком» и ЦСКА (оба раза — 1:0).

— Сегодня была лучшая по качеству игра в этой части сезона?

— Почему же? С «Зенитом» хорошо играли. Со «Спартаком», с ЦСКА, с «Краснодаром». Я бы не выделял эту (встречу), просто в тех порой не везло. Но сегодня повезло, что у «Локомотива» в начале второго тайма были хорошие моменты, он их не использовал, а мы — реализовали. Вот и итог.

— Три месяца до второй части чемпионата. Была информация про двух новичков из Белоруссии (полузащитниках Ковалеве и Громыко). Есть понимание, в какие линии придут игроки?

— Насчет белорусов скажу, что один крайний атакующий (Ковалев), второй — центральный полузащитник (Громыко). Какие еще линии? У любого тренера спросите, он будет рад, если в каждую получится по квалифицированному игроку хотя бы. Время есть, полтора месяца до первого сбора. Так что будем на связи с руководством. (Артем Агапов)