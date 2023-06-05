Черчесов рассказал о взаимоотношениях с Федуном: «Поздравляем друг друга по праздникам»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал «СЭ», поддерживает ли он связь с экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном.

«Сейчас мы не так часто общаемся. Только поздравляем друг друга по праздникам», — сказал Черчесов «СЭ».

59-летний специалист работал в «Спартаке» с 2006 по 2008 годы. Ранее он рассказал, мечтает ли снова возглавить красно-белых.