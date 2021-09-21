Дмитрий Губерниев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Грустно смотреть за таким дерби»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА – «Спартак» (1:0).

«Про ЦСКА и Спартак!!!! Игра была равна… Вообще грустно смотреть за таким дерби… Ничего особо не умеют ни те ни другие, - написал Губерниев в своем Telegram-канале. - А те, кто когда-то умел, или уже сдали, или там совсем беда с мотивацией.

Когда в сдержанный футбол играют классные команды, это зрелище для гурманов. Ну а когда такие, то это просто плохой фон. Одновременно можно готовить чай и читать глум на такой футбол в соцсетях…»

Единственный матч в этой игре забил Антон Заболотный.