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Дмитрий Губерниев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Грустно смотреть за таким дерби»

00:34
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА – «Спартак» (1:0).

«Про ЦСКА и Спартак!!!! Игра была равна… Вообще грустно смотреть за таким дерби… Ничего особо не умеют ни те ни другие, - написал Губерниев в своем Telegram-канале. - А те, кто когда-то умел, или уже сдали, или там совсем беда с мотивацией.

Когда в сдержанный футбол играют классные команды, это зрелище для гурманов. Ну а когда такие, то это просто плохой фон. Одновременно можно готовить чай и читать глум на такой футбол в соцсетях…»

Единственный матч в этой игре забил Антон Заболотный.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2916

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Евгений Петров все материалы автора

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