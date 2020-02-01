РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Партизан»

13:50
Теги:

В субботу, 1 февраля, «Локомотив» сыграет с «Партизаном» в рамках матча Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар). На трибунах присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».

Локомотив — Партизан

Братья Миранчуки и Эдер в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Партизана»

Опрос

проголосовало: 34334
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир