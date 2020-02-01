Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Партизан»
13:50
В субботу, 1 февраля, «Локомотив» сыграет с «Партизаном» в рамках матча Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар). На трибунах присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».
Братья Миранчуки и Эдер в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Партизана»
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