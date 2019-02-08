Черчесов присутствует на матче "Арсенал" - "Кальмар"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на товарищеском матче между тульским "Арсеналом" и шведским "Кальмаром". Игра проходит в турецком Белеке, где канониры проводят тренировочный сбор.

После первого тайма счет в матче в пользу "Арсенала" - 1:0. Гол на 31-й минуте забил нападающий Лука Джорджевич.

Этой игрой "Арсенал" завершает второй этап подготовки к весенней части сезона. Третий сбор пройдет также в Белеке с 12 по 22 февраля. (Артем Агапов)