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Черчесов приехал на матч тульского «Арсенала»

17:07
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на товарищеский матч тульского «Арсенала» против «Астаны».

Напомним, что тренерский штаб национальной команды в зимнюю паузу смотрит игры разных российских команд. Ранее Черчесов посетил товарищеский матч «Зенита» против «Ислочи».

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