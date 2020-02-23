Черчесов приехал на матч тульского «Арсенала»
17:07
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на товарищеский матч тульского «Арсенала» против «Астаны».
Напомним, что тренерский штаб национальной команды в зимнюю паузу смотрит игры разных российских команд. Ранее Черчесов посетил товарищеский матч «Зенита» против «Ислочи».
??Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал посмотреть матч @pfc_arsenal — @fc_astana ?? pic.twitter.com/7HPe4931xl— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 23, 2020
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