18:02 | Футбол — РПЛ

Черчесов приехал на матч "Спартака"

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Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов прибыл в Белек на контрольный матч "Спартака" против "Слована", сообщает официальный сайт клуба. 

Черчесов защищал цвета красно-белых в бытность футболистом и завершил в их составе карьеру в 2002 году. С 2007 по 2008 год он работал главным тренером клуба.

 

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Слован"

Спартак - Слован Бр

 

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