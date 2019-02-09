Черчесов приехал на матч "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Белек на контрольный матч "Спартака" против "Слована", сообщает официальный сайт клуба.

Черчесов защищал цвета красно-белых в бытность футболистом и завершил в их составе карьеру в 2002 году. С 2007 по 2008 год он работал главным тренером клуба.

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Слован"