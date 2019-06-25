Черчесов посетит все матчи турнира в Австрии

По данным "СЭ", главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывает на всех играх "Кубка Париматч Премьер", который пройдет с 26 июня по 4 июля в австрийском Пеллау с участием "Краснодара", ЦСКА, "Спартака" и "Ростова".

Напомним расписание соревнований: 26 июня – "Ростов" – "Спартак" (19.00 по Москве), 27 июня – "Краснодар" – ЦСКА (19.00), 30 июня – "Краснодар" – "Ростов" (14.00) и "Спартак" – ЦСКА (19.00), 3 июля – ЦСКА – "Ростов" (19.00), 4 июля – "Спартак" – "Краснодар" (19.00).

Кроме того, Черчесов намерен посетить расположения клубов-участников турнира, а также посмотреть вживую сегодняшний спарринг "Зенита" с "Левски" в Зальфедене. 22 июня 55-летний специалист наблюдал за товарищеской встречей "Оренбурга" с румынской "Университатей" (1:1).

Также в ближайшие планы Черчесова входит предварительное ознакомление с расположенными в Австрии тренировочными базами и стадионами для контрольных матчей – на случай выхода нашей национальной команды на Евро-2020. Именно в этой стране россияне готовились к самому успешному в своей истории ЧМ-2018, где вышли в 1/4 финала. (Вячеслав Короткин)

Регламент и календарь игр турнира в Австрии