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Черчесов назвал лучшего футболиста в России

18:00
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в пятерку лучших вошли игроки национальной команды: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»).

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019).

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