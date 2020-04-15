Чельстрем рассказал о переходе в «Арсенал» из «Спартака» с травмой спины

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода в «Арсенал». Он выступал за лондонцев на правах аренды.

— Трансферное окно закрывалось, поэтому прыгнул в самолет сразу после полуночи, даже не попрощавшись со своими товарищами по команде, — приводит слова шведа официальный сайт «Арсенала». — Оставалось лишь пройти медицинское обследование.

Мы тренировались на пляже — не просто для развлечения. Больше было больше похоже на бетон. Я сильно упал на небольшой камень, ударился спиной и почувствовал боль. Должны были вернуться в Москву на следующий день, поэтому не делали там медицинского осмотра. Сразу же сообщили «Арсеналу», что у меня проблема со спиной, мне сказали, чтобы я все равно приехал.

Думал, что трансфер сорвется, но клубы достигли договоренности. Либо они подписывали меня с такой спиной, либо никого не подписывали. Вот почему они рискнули.