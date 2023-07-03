Чанов назвал Помазуна одним из лучших вратарей в России
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость об аренде Ильи Помазуна в «Урал».
«Прежде всего «Урал» заинтересован в Помазуне. Илья там номер один. Думаю, его бы с удовольствием взяли и другие клубы РПЛ, но решение такое, какое есть. Видимо, есть договоренность между ЦСКА и «Уралом». Хорошо, что Илья остался в «Урале», потому что при переходе в новую команду нужно привыкнуть к обстановке. Без Помазуна «Урал» тяжело представить. Если бы зарубежный клуб предложил контракт, тогда можно было бы подумать. Помазун — наследник Акинфеева? Ему сейчас 26 лет, это возраст не мальчика, но мужа. Если ЦСКА отдает его в аренду, значит, клуб на него рассчитывает. Он в любой момент может оказаться нужен армейцам. Своей игрой Илья показал, что он один из лучших вратарей в стране», — приводит слова Помазуна «РБ Спорт».
Помазун проведет в «Урале» четвертый сезон подряд. Всего он провел 83 матча за екатеринбуржцев, пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл на ноль.
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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