Тарханов считает, что Смолов способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет будущего Федора Смолова.

«У «Динамо» хорошая линия нападения. Тренеру повезло в этом плане — есть из кого выбирать. В новом сезоне может раскрыться дуэт Смолова и Тюкавина — сплав молодости и мастерства. Федор способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне, ему рано вешать бутсы на гвоздь», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.