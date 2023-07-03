Тарханов считает, что Смолов способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне
Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет будущего Федора Смолова.
«У «Динамо» хорошая линия нападения. Тренеру повезло в этом плане — есть из кого выбирать. В новом сезоне может раскрыться дуэт Смолова и Тюкавина — сплав молодости и мастерства. Федор способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне, ему рано вешать бутсы на гвоздь», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.
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