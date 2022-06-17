Широков и Погребняк прокомментировали переход Бакаева в «Зенит»

Бывшие футболисты «Зенита» Роман Широков и Павел Погребняк прокомментировали переход полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский клуб. Ранее он выступал за московский «Спартак».

«Хороший игрок, для «Зенита» хорошее приобретение. Бакаев разнообразит игру в атаке», — сказал Широков в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Креативный футболист, техничный, однозначно это хороший трансфер. 9 июля (в матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак») у него будет уникальная возможность доказать красно-белым, проявить себя. Лишняя мотивация — это же здорово», — подчеркнул Погребняк.

Широков провел 201 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Погребняк сыграл 90 матчей за питерский клуб, забил 39 мячей и отдал 7 голевых передач.

В сезоне-2021/22 воспитанник «Спартака» Бакаев забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.