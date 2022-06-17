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Широков и Погребняк прокомментировали переход Бакаева в «Зенит»

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Бывшие футболисты «Зенита» Роман Широков и Павел Погребняк прокомментировали переход полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский клуб. Ранее он выступал за московский «Спартак».

«Хороший игрок, для «Зенита» хорошее приобретение. Бакаев разнообразит игру в атаке», — сказал Широков в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Креативный футболист, техничный, однозначно это хороший трансфер. 9 июля (в матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак») у него будет уникальная возможность доказать красно-белым, проявить себя. Лишняя мотивация — это же здорово», — подчеркнул Погребняк.

Широков провел 201 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Погребняк сыграл 90 матчей за питерский клуб, забил 39 мячей и отдал 7 голевых передач.

В сезоне-2021/22 воспитанник «Спартака» Бакаев забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://youtu.be/1i_i_zhqeW4
Зелимхан Бакаев
Павел Погребняк
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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