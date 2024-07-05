CAS еще не назначил дату рассмотрения апелляции «Динамо» по делу Норманна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о деле между клубом и экс-полузащитнике Матиасом Норманном.

«Насколько я знаю, по нашему иску в CAS по Норманну идет процедура, обмен позициями и документами по делу. Дата слушаний пока не назначена. Этим вопросом занимается юридическая служба», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, который на тот момент выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Оба российских клуба обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА), «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.