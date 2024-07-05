CAS еще не назначил дату рассмотрения апелляции «Динамо» по делу Норманна
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о деле между клубом и экс-полузащитнике Матиасом Норманном.
«Насколько я знаю, по нашему иску в CAS по Норманну идет процедура, обмен позициями и документами по делу. Дата слушаний пока не назначена. Этим вопросом занимается юридическая служба», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, который на тот момент выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Оба российских клуба обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА), «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.
В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -